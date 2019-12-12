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12 Aralık 2019, Perşembe
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Falcao yedekte Emre forvette

Falcao yedekte Emre forvette

Teknik Direktörü , karşısında sakatlıktan yeni çıkan 'yu yedek soyundurdu. Alanya maçında 13 dakika sahada kalan Kolombiyalı yıldızı ilk 11'de oynatarak riske atmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, ileri uçta Emre Mor'a görev verdi.

Emre'ye da destek verdi. Dün akşam da beklentileri karşılayamayan genç futbolcu 62. dakikada kenara alındı ve oyuna dahil oldu.

6 ÖN LİBERO BİR ARADA
, karşısında kalesini sağlama almak için neredeyse tüm orta saha oyuncularını sahaya sürdü. Tecrübeli hoca, Donk, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Seri ve 'ı ilk 11'de oynatırken Cimbom, buna rağmen Fransız ekibinin güçlü ayaklarını durdurmayı başaramadı. PSG'nin ileri uç elemanları sürekli defansının arkasına kat etti.

  1. 12.12.2019
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