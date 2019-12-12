Falcao yedekte Emre forvette
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG karşısında sakatlıktan yeni çıkan Radamel Falcao'yu yedek soyundurdu. Alanya maçında 13 dakika sahada kalan Kolombiyalı yıldızı ilk 11'de oynatarak riske atmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, ileri uçta Emre Mor'a görev verdi.
Emre'ye Belhanda da destek verdi. Dün akşam da beklentileri karşılayamayan genç futbolcu 62. dakikada kenara alındı ve Radamel Falcao oyuna dahil oldu.
6 ÖN LİBERO BİR ARADA
Fatih Terim, PSG karşısında kalesini sağlama almak için neredeyse tüm orta saha oyuncularını sahaya sürdü. Tecrübeli hoca, Donk, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Seri ve Ömer Bayram'ı ilk 11'de oynatırken Cimbom, buna rağmen Fransız ekibinin güçlü ayaklarını durdurmayı başaramadı. PSG'nin ileri uç elemanları sürekli Galatasaray defansının arkasına kat etti.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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