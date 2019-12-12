Falcao yedekte Emre forvette

Emre'ye Belhanda da destek verdi. Dün akşam da beklentileri karşılayamayan genç futbolcu 62. dakikada kenara alındı ve Radamel Falcao oyuna dahil oldu.



6 ÖN LİBERO BİR ARADA

Fatih Terim, PSG karşısında kalesini sağlama almak için neredeyse tüm orta saha oyuncularını sahaya sürdü. Tecrübeli hoca, Donk, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Seri ve Ömer Bayram'ı ilk 11'de oynatırken Cimbom, buna rağmen Fransız ekibinin güçlü ayaklarını durdurmayı başaramadı. PSG'nin ileri uç elemanları sürekli Galatasaray defansının arkasına kat etti.