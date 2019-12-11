"Galatasaray taraftarı Babel ve Belhanda'yı sildi"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Galatasaray'ın deplasmanda karşılaşacağı PSG maçı öncesi Futbol'A programında flaş açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Galatasaray taraftarı Babel ve Belhanda'yı sildi." ifadelerini kullandı.
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