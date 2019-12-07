Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ligin zorlu takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren Galatasaray-Alanyaspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Ömer, Lemina, Seri, Belhanda, Adem.

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Falcao, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welınton, Caulker, Baıano, Ceyhun, Sıopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

Yedekler: Haydar, Eray , Onur, Umut, Hamza, Tzavellas, Salih, Musa, Veysel

FALCAO YEDEKLERDE

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, bugün ilk 21'de yer alıyor.

ORTA HAKEM MELER, VAR'DA ÇAKIR OLACAK

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin orta hakemi Halil Umut Meler. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak, dördüncü hakem olarak ise Caner Ak görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır, yardımcısı ise Bahattin Duran olacak.

ASLAN İÇ SAHADA YENİLMİYOR

Ligdeki son maçında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Aytemiz Alanyaspor ise Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadelede 5-0'la galip gelmişti. Sarı-kırmızılı takım Akdeniz ekibi karşısında daha önce çıktığı 6 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp rakibine hiç mağlup olmazken, iç sahada oynadığı üç karşılaşmada da galip geldi.

TAKIMLA ÇALIŞTILAR

Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptı.

BELHANDA VE ADEM SARI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımın bugünkü Alanyaspor mücadelesi öncesi iki isim sarı kart sınırında bulunuyor. Younes Belhanda ve Adem Büyük sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Ankaragücü mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

PAPISS CISSE CEZALI

Bu arada Süper Lig'in 13. hafta maçında Alanyaspor'un sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadelede sarı kart gören golcü futbolcu Papiss Cisse, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştüğü için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR