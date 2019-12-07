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İşte Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından kareler
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip Belhanda'nın golüyle 1-0 kazandı ve puanını 23'e yükseltti. İşte Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından kareler...
7 Aralık 2019 Cumartesi 22:43
Güncelleme: 07.12.2019 23:01
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.
Cimbom'un tek golü Younes Belhanda'dan gelirken, Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.
İŞTE GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇINDAN KARELER