İşte Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından kareler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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İşte Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından kareler

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip Belhanda'nın golüyle 1-0 kazandı ve puanını 23'e yükseltti. İşte Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından kareler...
7 Aralık 2019 Cumartesi 22:43 Güncelleme: 07.12.2019 23:01
İşte Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından kareler

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

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İşte Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından kareler

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

İşte Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından kareler

Cimbom'un tek golü Younes Belhanda'dan gelirken, Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

İşte Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından kareler

İŞTE GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇINDAN KARELER

İşte Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından kareler
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