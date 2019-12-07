Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ligin zorlu takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.

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1' Maç başladı

3' Ömer Bayram'ın korner atışında karambolde kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırıyor.

5' GOL İPTAL| Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Adem Büyük kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak yapılan VAR kontrolleri sonrası Halil Umut Meler ofsayt gerekçesiyle topu iptal etti.

11' Bammou'nun ortasında Efecan'ın kafa vuruşunda araya Nagatomo girdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

15' Marcao'nun müdahalesinde Bammou yerde kaldı. Serbest atışı gösteren hakem Meler, Marcao'ya uyarıda bulundu.

19' PENALTI | Seri'nin defansın arkasına gönderdiği topta Mariano'nun ortası N'Sakala'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

21' GOL | Penaltıda atışının başına geçen Younes Belhanda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

22' SARI KART | Gerçekleşen Galatasaray kontraatağında Adem Büyük'ün yerde kalması sonucunda Siopis sarı kart gördü.

27' Belhanda'nın uzaktan şutu kaleci Marafona'da kaldı.

32' SARI KART | N'Sakala'ya yaptığı müdahale sonrası Jean Micheal Seri sarı kart gören isim oldu.

40' TEHLİKELİ POZİSYON | Ceza sahası içerisinde Ömer Bayram'ın yerden pasında Lemina'nın şutunu kaleci kornere çeldi.

41' Kullanılan kornerde Alanyaspor'un uzaklaştırmaya çalıştığı top Belhanda'nın önünde kaldı. Faslı oyuncunun şutunu Marafona yine kornere çeldi.

45+2' Fernandes'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bammu'nun şutunda Marcao araya girdi.

45+3 İLK YARI SONA ERDİ | Hakem Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Ömer, Lemina, Seri, Belhanda, Adem.

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Falcao, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welınton, Caulker, Baıano, Ceyhun, Sıopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

Yedekler: Haydar, Eray , Onur, Umut, Hamza, Tzavellas, Salih, Musa, Veysel

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasI beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

FALCAO YEDEKLERDE

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, bugün ilk 21'de yer alıyor.

ORTA HAKEM MELER, VAR'DA ÇAKIR

Türk Telekom Stadyumu'nda oynan mücadelenin orta hakemi Halil Umut Meler. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor, dördüncü hakem olarak ise Caner Ak görev alıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır, yardımcısı ise Bahattin Duran.

ASLAN İÇ SAHADA YENİLMİYOR

Ligdeki son maçında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Aytemiz Alanyaspor ise Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadelede 5-0'la galip gelmişti. Sarı-kırmızılı takım Akdeniz ekibi karşısında daha önce çıktığı 6 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp rakibine hiç mağlup olmazken, iç sahada oynadığı üç karşılaşmada da galip geldi.

BELHANDA VE ADEM SARI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımın bugünkü Alanyaspor mücadelesinde iki isim sarı kart sınırında bulunuyor. Younes Belhanda ve Adem Büyük sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve Ankaragücü mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

PAPISS CISSE CEZALI

Bu arada Süper Lig'in 13. hafta maçında Alanyaspor'un sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadelede sarı kart gören golcü futbolcu Papiss Cisse, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştüğü için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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