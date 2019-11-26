Hollanda'dan takıma mesaj

Hollanda'da yaşayan Galatasaraylı bir öğretmen, Club Brugge maçı öncesi öğrencileriyle beraber bir video hazırladı. Videoda öğrenciler, takımın bugünkü maçta Taffarel, Hagi, Prekazi gibi sarı-kırmızılı takımın efsanelerini örnek almasını isterken "Metin Oktay gibi üzme sevenlerini" çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. Tezahüratla biten video dün sosyal medyanın en çok ilgi çeken paylaşımlarındandı.