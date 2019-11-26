Hollanda'dan takıma mesaj
Hollanda'da yaşayan Galatasaraylı bir öğretmen, Club Brugge maçı öncesi öğrencileriyle beraber bir video hazırladı.
Hollanda'da yaşayan Galatasaraylı bir öğretmen, Club Brugge maçı öncesi öğrencileriyle beraber bir video hazırladı. Videoda öğrenciler, takımın bugünkü maçta Taffarel, Hagi, Prekazi gibi sarı-kırmızılı takımın efsanelerini örnek almasını isterken "Metin Oktay gibi üzme sevenlerini" çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. Tezahüratla biten video dün sosyal medyanın en çok ilgi çeken paylaşımlarındandı.
- 26.11.2019
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