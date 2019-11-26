Hollanda'dan takıma mesaj - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Hollanda'dan takıma mesaj

'dan takıma mesaj

Hollanda'dan takıma mesaj

'da yaşayan Galatasaraylı bir öğretmen, maçı öncesi öğrencileriyle beraber bir video hazırladı.

'da yaşayan Galatasaraylı bir öğretmen, maçı öncesi öğrencileriyle beraber bir video hazırladı. Videoda öğrenciler, takımın bugünkü maçta Taffarel, Hagi, Prekazi gibi sarı-kırmızılı takımın efsanelerini örnek almasını isterken " gibi üzme sevenlerini" çağrısı yapmayı da ihmal etmedi. Tezahüratla biten video dün sosyal medyanın en çok ilgi çeken paylaşımlarındandı.

  1. 26.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hollanda'dan takıma mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN