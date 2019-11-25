Muslera Club Brugge maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray, Club Brugge ile Avrupa'da 'tamam' ya da 'devam' niteliği taşıyan maça çıkacak. Belindeki ağrılar nedeniyle Başakşehir maçında oynamayan Galatasaray kalecisi Muslera'nın Club Brugge ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçına yetişmesi için kulüp doktorları seferber oldu. Yoğun bir tedavi uygulanan Muslera'nın maça yetişmesi bekleniyor.

9 OYUNCUDAN YOKSUN

Brugge maçı öncesi, eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. Sarı-kırmızılı takım da 4 futbolcu sakatlığı sebebiyle Brugge karşılaşmasında yer alamayacak. Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Akbaba ve Christian Luyindama, sakatlığı sebebiyle maça çıkamayacak. Sakat oyuncuların yanı sıra Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz gibi isimler ise Şampiyonlar Ligi listesinde yer almıyor. Nzonzi'nin de sarı kart cezalı olması sebebiyle oynayamayacak.