Muslera Club Brugge maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu... Galatasaray son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Muslera Club Brugge maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Muslera maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu... son dakika transfer haberleri

Muslera Club Brugge maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu... Galatasaray son dakika transfer haberleri

'da sakatlığı bulunan Muslera'nın 'ndeki maçına yetişip yetişemeyeceği merak konusuydu... Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkma şansı kalmayan Cimbom, Brugge ekibi ile Avrupa Ligi’ne gitmek için çekişecek. Uruguay Milli Takımı’ndan belinde yaşadığı sorunla dönen ve Başakşehir maçında forma giyemeyen Muslera, yarın oynanacak olan kritik karşılaşmada kalede olacak.

, ile Avrupa'da 'tamam' ya da 'devam' niteliği taşıyan maça çıkacak. Belindeki ağrılar nedeniyle Başakşehir maçında oynamayan Galatasaray kalecisi Muslera'nın Club Brugge ile yapılacak maçına yetişmesi için kulüp doktorları seferber oldu. Yoğun bir tedavi uygulanan Muslera'nın maça yetişmesi bekleniyor.

9 OYUNCUDAN YOKSUN

Brugge maçı öncesi, eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. Sarı-kırmızılı takım da 4 futbolcu sakatlığı sebebiyle Brugge karşılaşmasında yer alamayacak. Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Akbaba ve Christian Luyindama, sakatlığı sebebiyle maça çıkamayacak. Sakat oyuncuların yanı sıra Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz gibi isimler ise Şampiyonlar Ligi listesinde yer almıyor. Nzonzi'nin de sarı kart cezalı olması sebebiyle oynayamayacak.

  1. 25.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muslera Club Brugge maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu... Galatasaray son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN