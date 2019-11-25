Muslera Club Brugge maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu... Galatasaray son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçına yetişip yetişemeyeceği merak konusuydu... Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkma şansı kalmayan Cimbom, Brugge ekibi ile Avrupa Ligi’ne gitmek için çekişecek. Uruguay Milli Takımı’ndan belinde yaşadığı sorunla dönen ve Başakşehir maçında forma giyemeyen Muslera, yarın oynanacak olan kritik karşılaşmada kalede olacak.
Galatasaray, Club Brugge ile Avrupa'da 'tamam' ya da 'devam' niteliği taşıyan maça çıkacak. Belindeki ağrılar nedeniyle Başakşehir maçında oynamayan Galatasaray kalecisi Muslera'nın Club Brugge ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçına yetişmesi için kulüp doktorları seferber oldu. Yoğun bir tedavi uygulanan Muslera'nın maça yetişmesi bekleniyor.
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Brugge maçı öncesi, eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. Sarı-kırmızılı takım da 4 futbolcu sakatlığı sebebiyle Brugge karşılaşmasında yer alamayacak. Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Akbaba ve Christian Luyindama, sakatlığı sebebiyle maça çıkamayacak. Sakat oyuncuların yanı sıra Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz gibi isimler ise Şampiyonlar Ligi listesinde yer almıyor. Nzonzi'nin de sarı kart cezalı olması sebebiyle oynayamayacak.
- 25.11.2019
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
Muslera Club Brugge maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu... Galatasaray son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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