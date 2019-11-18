Falcao'nun pazardaki görüntüsü olay oldu!

Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Kolombiyalı, salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek.

Daha sonra yeniden İspanya'ya giderek bir hafta burada kalacak olan Falcao'nun tedavisinin son aşaması kulüpte gerçekleştirilecek.

PAZARDA ALIŞVERİŞ YAPTI

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç kaçıran Kolombiyalı futbolcu, bir semt pazarında alışveriş yaparken göründü.

DAKİKASI 45 BİN 849 TL

Kolombiyalı golcü 3 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere SarıKırmızılı formayı 5 maçta giydi. Falcao 5 maçta sadece 360 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki forvet takımına sadece 1 gol atarak katkı sağladı. Yani Falcao'nun bir golünün maliyeti G.Saray'a 2 milyon 600 bin euroyu (16 milyon 506 bin TL) buldu. 360 dakika sahada kalan Falcao'nun sahadaki her dakikası için 45 bin 849 TL ödeme yapılmış oldu.