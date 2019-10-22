Fatih Terim'den flaş itiraf! Taraftar ıslıklamasa Belhanda'yı... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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'den flaş itiraf! Taraftar ıslıklamasa 'yı...

Fatih Terim'den flaş itiraf! Taraftar ıslıklamasa Belhanda'yı...

A Grubu 3. karşılaşmasında 'e evinde 1-0 mağlup olan 'da , maç sonunda yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu. Terim, taraftarlar tarafından ıslıklanan hakkında flaş bir itirafta bulundu...

A Grubu'nda temsilcimiz , sahasında 'e 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan , flaş itiraflarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARI:

"Real Madrid gibi takımlara bir plan hazırlarsınız. Ona uygun oynamaya çalışırsınız. Ama burada en önemli nokta yakaladığınızı atacaksınız. gibi, Real gibi takımlara bulduğunuzda hiç kaçırmayacaksınız."

"Siz öne geçerseniz farklı bir oyun oynanacak. 1-0 galibiyet psikolojisi olacağı için başka türlü oyun oynanacak. Geçiş hücumlarından yüzde 40'la golü bulan bir takım. Kendimiz basit toplar kaybettik. Nitekim golü de oradan yedik."

"Bu takımlara atmazsanız direncinizi kırarlar. Biz bunu başaramadık. Girilebilecek bütün pozisyonlara girdiğimiz düşüncesindeyim. Maalesef atamadık. Üzgünüm çünkü bir hayalim var diyerek gelmiştim. Ama böyle mücadeleye de diyecek bir şeyim yok. Devam edeceğiz."

"Bazı istatistiklere baktım. 18'e iki takımın girme sayıları hemen hemen aynı biz daha az şut çekmişiz. 1 dakikada 3 pozisyona giren ve atamayan takım var mı, bilmiyorum."

"Performansınız beğenmediğimiz oyuncuya gereğini yaparız. 'de benim alışık olmadığım, beklemediğim bir şey. Oyuncuların protesto edilmesi... Taraftar böyle bir şey yapmaz. Seyirci böyle bir şey yapar. Çıkarken ne dedi, ne oldu bilmiyorum."

"Yuhalanmalar başlamasaydı 'yı çıkarmazdım. Seri'nin de sarı kartı vardı. Birkaç ay öncesinin şampiyon takımından bahsediyoruz. Bu yuhalanmalar, ıslıklar benim Ali Sami Yen'de hiç alışık olduğum bir durum değil."

Belhanda'dan stat çıkışı şok hareket!

  1. 23.10.2019
  2. Güncelleme: 23.10.2019 01:36
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