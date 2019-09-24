Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e tam destek!
Galatasaraylı taraftarlar, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak derbide cezası nedeniyle yer alamayacak olan teknik direktör Fatih Terim'e tribünlerden tam destek verecek.
Galatasaray taraftarları, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak maça özel hazırlanıyor.
Derbi maçta cezası nedeniyle yer alamayacak olan teknik direktör Fatih Terim'e, tribünlerden destek gelecek. Taraftarların maç boyunca Terim lehine tezahüratlarda yapması bekleniyor.
ÖZEL PANKARTLAR, KOREOGRAFİLER!
Ayrıca Galatasaray taraftarları, tecrübeli hoca için özel pankartlar hazırlanıyor. Maç öncesi özel koreografi de açılabilir.
Galatasaraylı taraftarlar, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak maça özel hazırlanıyor.
Derbi maçta cezası nedeniyle yer alamayacak olan teknik direktör Fatih Terim'e, tribünlerden destek gelecek. Taraftarların maç boyunca Terim lehine tezahüratlarda yapması bekleniyor. Ayrıca Galatasaray taraftarları, tecrübeli hoca için özel pankartlar hazırlanıyor. Maç öncesi özel koreografi de açılabilir.
TERİM'DEN YARDIMLAŞMA UYARISI
Kadrosuna önemli isimler katan ancak sahada henüz istenilen takım görüntüsünü sergileyemeyen Galatasaray'da "yardımlaşma" artacak, oyunun hem "savunma" hem "hücum" yönüne katkı verilecek.
Malatya deplasmanından iki puanlık kayıpla dönen ve bir yandan da derbiye odaklanmaya çalışan Galatasaray'da hasar tespit çalışmaları var. Kadrosuna önemli oyuncular katan ve henüz sahada "takım" görüntüsü sergileyemeyen Galatasaray'da teknik ekip hem geçmişe hem de derbiye yönelik çalışma içerisinde...
Şu ana kadar hücumda ve savunma anlayışında aksaklıkları bulunan ve kadro kalitesini tabelaya yansıtmakta zorlanan sarı-kırmızılılar derbi öncesi bu yönde uyarılar yapacak.
- 24.09.2019
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
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Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
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bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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