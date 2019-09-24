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24 Eylül 2019, Salı
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taraftarından 'e !

Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e tam destek!

Galatasaraylı taraftarlar, hafta sonunda ile oynanacak derbide cezası nedeniyle yer alamayacak olan 'e tribünlerden verecek.

taraftarları, hafta sonunda ile oynanacak maça özel hazırlanıyor.

cezası nedeniyle yer alamayacak olan 'e, tribünlerden destek gelecek. Taraftarların maç boyunca Terim lehine tezahüratlarda yapması bekleniyor.

ÖZEL PANKARTLAR, KOREOGRAFİLER!

Ayrıca Galatasaray taraftarları, tecrübeli hoca için özel pankartlar hazırlanıyor. Maç öncesi özel koreografi de açılabilir.

Galatasaraylı taraftarlar, hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak maça özel hazırlanıyor.

''Jimmy Durmaz Galatasaray'ın oyuncusu değil

Derbi maçta cezası nedeniyle yer alamayacak olan teknik direktör Fatih Terim'e, tribünlerden destek gelecek. Taraftarların maç boyunca Terim lehine tezahüratlarda yapması bekleniyor. Ayrıca Galatasaray taraftarları, tecrübeli hoca için özel pankartlar hazırlanıyor. Maç öncesi özel koreografi de açılabilir.

TERİM'DEN YARDIMLAŞMA UYARISI

Kadrosuna önemli isimler katan ancak sahada henüz istenilen takım görüntüsünü sergileyemeyen Galatasaray'da "yardımlaşma" artacak, oyunun hem "savunma" hem "hücum" yönüne katkı verilecek.

deplasmanından iki puanlık kayıpla dönen ve bir yandan da derbiye odaklanmaya çalışan Galatasaray'da hasar tespit çalışmaları var. Kadrosuna önemli oyuncular katan ve henüz sahada "takım" görüntüsü sergileyemeyen Galatasaray'da teknik ekip hem geçmişe hem de derbiye yönelik çalışma içerisinde...

Şu ana kadar hücumda ve savunma anlayışında aksaklıkları bulunan ve kadro kalitesini tabelaya yansıtmakta zorlanan sarı-kırmızılılar derbi öncesi bu yönde uyarılar yapacak.

  1. 24.09.2019
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