Hıncal Uluç Fatih Terim'e verdi veriştirdi! 'Fenerbahçe korkusundan...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Hıncal Uluç Fatih Terim'e verdi veriştirdi! "Fenerbahçe korkusundan..."

Sabah'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın deplasmanda BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. Uluç puan kaybını teknik direktör Fatih Terim'e yazarken, özellikle oyuncu tercihleri konusunda sert eleştirilerde bulundu. Hıncal Uluç ayrıca Galatasaray'ın gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi de sarı kırmızılı takımın hocasını uyardı. İşte Uluç'un yazısı...

24 Eylül 2019 Salı 10:55 Güncelleme: 24.09.2019 10:58
Hıncal Uluç Fatih Terim'e verdi veriştirdi! Fenerbahçe korkusundan...

Kadro seçimin kötü. Transferlerin kötü. Sahaya çıkardığın takım kötü.. Oynattığın futbol kötü. Kenardan müdahalen, yaptığın oyuncu ve taktik değişiklikler kötü..

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Hıncal Uluç Fatih Terim'e verdi veriştirdi! Fenerbahçe korkusundan...

Hatta komik, Fatih Hocam!. Ne oldu sana?. Nereye gitti Avrupa'da "İmparatore" denen Fatih Terim?.. Ne oldu sana?.

Hıncal Uluç Fatih Terim'e verdi veriştirdi! Fenerbahçe korkusundan...

Dün Sabahspor'da bir resmin vardı, minnacık.. Ben olsam yarım sayfa koyardım, 89'da gelen Malatya golü sonrası cezalı olduğun için maçı izlediğin locadaki halini.. "Terim locada çıldırdı" diye başlık atmışlar..

Hıncal Uluç Fatih Terim'e verdi veriştirdi! Fenerbahçe korkusundan...

Sen 89'da, tabela değişince çıldırdın. Maçtaki ve ekran önündeki Galatasaraylıları yarım saattir çıldırtıyordun, oysa..

Hıncal Uluç Fatih Terim'e verdi veriştirdi! Fenerbahçe korkusundan...

Gene dünkü Sabahspor'dan Mehmet Özcan'ın minnacık bir satırı anlatmaya yeter, sahadaki takımın ve kenar yönetiminin halini.. "Guilherme, "Kaşınan" Aslan'a cezayı kesti."

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