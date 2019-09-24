HaberlerGaleriHıncal Uluç Fatih Terim'e verdi veriştirdi! "Fenerbahçe korkusundan..."
Hıncal Uluç Fatih Terim'e verdi veriştirdi! "Fenerbahçe korkusundan..."
Sabah'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın deplasmanda BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. Uluç puan kaybını teknik direktör Fatih Terim'e yazarken, özellikle oyuncu tercihleri konusunda sert eleştirilerde bulundu. Hıncal Uluç ayrıca Galatasaray'ın gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi de sarı kırmızılı takımın hocasını uyardı. İşte Uluç'un yazısı...
24 Eylül 2019 Salı 10:55
Güncelleme: 24.09.2019 10:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Kadro seçimin kötü. Transferlerin kötü. Sahaya çıkardığın takım kötü.. Oynattığın futbol kötü. Kenardan müdahalen, yaptığın oyuncu ve taktik değişiklikler kötü..
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatta komik, Fatih Hocam!. Ne oldu sana?. Nereye gitti Avrupa'da "İmparatore" denen Fatih Terim?.. Ne oldu sana?.
Dün Sabahspor'da bir resmin vardı, minnacık.. Ben olsam yarım sayfa koyardım, 89'da gelen Malatya golü sonrası cezalı olduğun için maçı izlediğin locadaki halini.. "Terim locada çıldırdı" diye başlık atmışlar..
Sen 89'da, tabela değişince çıldırdın. Maçtaki ve ekran önündeki Galatasaraylıları yarım saattir çıldırtıyordun, oysa..
Gene dünkü Sabahspor'dan Mehmet Özcan'ın minnacık bir satırı anlatmaya yeter, sahadaki takımın ve kenar yönetiminin halini.. "Guilherme, "Kaşınan" Aslan'a cezayı kesti."