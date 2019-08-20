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20 Ağustos 2019, Salı
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Fatih Terim ’ı istiyor

Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor

Sarı-kırmızılı takımın eski yöneticilerinden , sarı-kırmızılı takımın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 'a konuşan Kınay, "Falcao'nun transferinin önünde bir engel kaldığını düşünmüyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın eski yöneticilerinden , sarı-kırmızılı takımın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 'a konuşan Kınay, "Falcao'nun transferinin önünde bir engel kaldığını düşünmüyorum. Bence, orta sahaya bir oyuncu daha alacak. olabilir. Fatih hoca onu istiyor" ifadesini kullandı.

  1. 20.8.2019
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