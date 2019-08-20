Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor

Sarı-kırmızılı takımın eski yöneticilerinden Cem Kınay, sarı-kırmızılı takımın transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Özgür Sancar'a konuşan Kınay, "Falcao'nun transferinin önünde bir engel kaldığını düşünmüyorum. Bence, Galatasaray orta sahaya bir oyuncu daha alacak. Mehmet Topal olabilir. Fatih hoca onu istiyor" ifadesini kullandı.