Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un kiralık olarak kadroya dahil edildiği açıklandı. KAP'a yapılan açıklamada Emre Mor'un satın alma opsiyon hakkıyla birlikte 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Emre Mor'un satın alma bedeli 8 milyon euro olarak bildirildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

EMRE MOR: HAYALİME KAVUŞTUM

İmzanın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Emre Mor duygularını paylaştı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden duyurduğu açıklamalar şu şekilde;

"Emre Mor, kulübümüze geçici transferini tamamlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Başkanımız Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak da hazır bulundu.

Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak ve oyuncumuz Emre Mor, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu."

Başkanımız Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı:

"Emre kardeşim yurtdışında büyümüş. Ona bakarken 1961 yılındaki iş gücü anlaşması ve sonrasındaki anlaşmalar aklıma geliyor. Orada bizim kuşaklarımız var. İlk giden kuşaklar maalesef oranın dilini bilmedi. Emre, üçüncü kuşak. Daha sonraki kuşaklar da Türkçeyi öğrenemedi. Bu kuşaklarda bir dil sorunu oluştu. Buna karşı bir savaş veriyorlar ve Emre bu savaşı Avrupa'da kendi çapında gençliğiyle, ruhuyla verdi. Emre şimdi bu savaşı Türkiye'de verecek. Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre'nin evi. Biz burada Emre'nin Tanrı vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum."

İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak ise şunları söyledi:

"Emre evine, yuvasına hoş geldi diyoruz. Galatasaray taraftarları kendisini heyecanla bekliyor. Bir aydır biz kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Emre'nin Galatasaray'a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum. Bu transferin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

Yeni transferimiz Emre Mor şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza sözleri ve bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum

Fatih Hoca benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Çok iyi bir ilişkimiz var, birbirimizi yakından tanıyoruz. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Benim yeteneklerimden en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum. Beraber yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum.

Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız."

EMRE MOR GEÇEN SEZON CELTA VIGO'DA NE YAPTI?

Celta Vigo ile geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'da gol ya da asist üretemeyen Emre Mor sadece 366 dakika süre aldı. 2 kez kadro dışı kalan Emre Mor daha önce kariyeri boyunca Nordsjaell, Dortmund takımlarında forma giydi. Emre Mor'un Celta Vigo ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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