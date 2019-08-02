Galatasaraylı yöneticilerden flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da hedef Radamel Falcao... Sarı-kırmızılı yöneticilerden bu transferle ilgili açıklama geldi. İşte Falcao transferindeki son durum...

2 Ağustos 2019 Cuma 09:46 Güncelleme: 02.08.2019 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





