Galatasaraylı yöneticilerden flaş Falcao açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaraylı yöneticilerden flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da hedef Radamel Falcao... Sarı-kırmızılı yöneticilerden bu transferle ilgili açıklama geldi. İşte Falcao transferindeki son durum...
2 Ağustos 2019 Cuma 09:46 Güncelleme: 02.08.2019 09:54
Galatasaraylı yöneticilerden flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

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Galatasaraylı yöneticilerden flaş Falcao açıklaması!

Kadrosuna bir golcü ve orta saha transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fransa'dan gelecek müjdeli haberi bekliyordu.

Galatasaraylı yöneticilerden flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray Yönetimi, Falcao'nun transferini bir an önce noktalamak istiyor.

Galatasaraylı yöneticilerden flaş Falcao açıklaması!

İmzanın önündeki en büyük problemin Monaco'nun alacağı golcü olduğu ortaya çıktı.

Galatasaraylı yöneticilerden flaş Falcao açıklaması!

Fransız ekibi Andre Silva'nın sağlık kontrollerini geçememesinin ardından Falcao'yu bırakmak için yeni golcü şartı getirdi.

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