Galatasaray Emre Mor'u bu videoyla duyurdu
Galatasaray, Celta Vigo'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığını KAP'a bildirdiği Emre Mor'un transferini sosyal medyadan bu videoyla duyurdu.
Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen 22 yaşındaki Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Açıklamadan kısa süre sonra sarı kırmızılı kulüp, Emre Mor'un transferi için hazırlanan bu özel videoyu sosyal medyadan paylaştı.
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