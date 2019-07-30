Mustafa Cengiz'den Falcao Müjdesi

Galatasaray taraftarlarının Falcao beklentileri dün tavan yaptı. Başkan Mustafa Cengiz, Kolombiyalı yıldızla ilgili ilk kez konuştu ve transferi için uğraştıklarını söyledi. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabri başında yapılan anma töreninin ardından soruları yanıtlayan Cengiz, "Transfer uzun bir süreç. Biz Galatasaray'ın koşulları ve taraftarlarımızın talepleri doğrultusunda çalışıyoruz. Taraftarlarımızın talepleri bizim için önceliklidir. Koşular uygun olursa onların istediklerini yapacağız. Radamel Falcao transferi için uğraşıyoruz" dedi.

HEPSİ HAYIRLI OLACAK

Transferin uzun bir süreç olduğunu kaydeden Cengiz, "Bir sürü isim geçiyor, hepsine saygı duyuyoruz ama bu konuda birçok farklı parametre var. Bazı menajerler isimlerini parlatmak için ortaya iddia atıyor. Bizim teknik ekibimiz ve scout ekibimiz bunları bir süzgeçten geçiriyor ve yönetime bir liste sunuyor" diye konuştu. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Luyindama'yı Standart Liege'ten aldıklarını da açıklayan Başkan Mustafa Cengiz, Emre Mor ve Deniz Türüç iddiaları hakkında ise, "Hepsi hayırlı olacak. Uğraşıyoruz" yanıtını verdi.

MONACO DIAZ İLE ANLAŞTI

Monaco forvet transferinde Falcao'nun boşluğunu Mariano Diaz ile doldurmayı planlarken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Falcao'nun serbest kalma ihtimali güçlenecek. Fransız ekibin, Diaz ile anlaşma sağlandığı belirtilirken imzaların atılmasının ardından Falcao'nun yolunun açılması bekleniyor.

DEVLETİMİZE TEŞEKKÜRLER

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Bordeaux maçında, gençlerin performansını öven Cengiz, "Galatasaray vites yükselttiğinde ne olduğunu gördünüz. Avrupa'da Galatasaray ile birlikte yürüyecek Türk takımlarına başarılar diliyorum. Sadece bir takımın başarılı olması yarar sağlamaz" dedi. AYRICA kulüplerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili, "Devletimizin yapılandırma konusunda verdiği destek için teşekkür ederim. Bir an önce bu yapılandırmanın da bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.

ALİ KOÇ'A BARIŞ ÇAĞRISI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Futbol Federasyonu'ndan aldığı tazminatı gündeme getirmesine bir tepki de başkan Mustafa Cengiz'den geldi. Koç'a 'tepki gösteren Cengiz, "Biz hiçbir camianın ne kampanyasına ne de faaliyetine asla dil uzatmayız. Fakat rakip yöneticiler tarafından bizim teknik ekibimize, camiamıza bir laf atılırsa gereken en şiddetli şekilde cevap veririz. Ben rakiplerimizden rica ediyorum. Bu coğrafyanın barışa ihtiyacı var. Taraftarları birbirine düşürecek açıklamalardan kaçınmalıyız" dedi.