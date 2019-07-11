Umut Meraş için iki Avrupa kulübü yarışıyor
Bursaspor'un 23 yaşındaki milli futbolcusu Umut Meraş'a İspanyol ve Alman kulüplerden teklifler var. Bursaspor'un milli futbolcusu Umut Meraş için Almanya ve İspanya'dan iki dev futbol kulübünün transfer girişimlerine başladığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın da gündeminde olan başarılı sol bek için ismi açıklanmayan İspanyol ve Alman takımlarının yöneticilerinin oyuncunun menajeri ve yeşil-beyazlı kulübün yetkilileriyle irtibata geçtikleri ifade edildi. İki Avrupa takımının kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Umut'un da gelişmeleri yakından takip ettiği, oluşacak duruma göre tercihini bu iki kulüpten birinden yana kullanmak istediği bildirildi.
- 11.07.2019
- Güncelleme: 12.07.2019 00:01
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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