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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Umut Meraş için iki Avrupa kulübü yarışıyor

Umut Meraş için iki Avrupa kulübü yarışıyor

'un 23 yaşındaki milli futbolcusu Umut Meraş'a İspanyol ve Alman kulüplerden teklifler var. Bursaspor'un milli futbolcusu Umut Meraş için ve 'dan iki dev futbol kulübünün girişimlerine başladığı öğrenildi.

'ın da gündeminde olan başarılı sol bek için ismi açıklanmayan İspanyol ve Alman takımlarının yöneticilerinin oyuncunun menajeri ve yeşil-beyazlı kulübün yetkilileriyle irtibata geçtikleri ifade edildi. İki Avrupa takımının kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Umut'un da gelişmeleri yakından takip ettiği, oluşacak duruma göre tercihini bu iki kulüpten birinden yana kullanmak istediği bildirildi.

  1. 11.07.2019
  2. Güncelleme: 12.07.2019 00:01
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