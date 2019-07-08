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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'in 'da kazanacağı para belli oldu!

Fatih Terim'in Galatasaray'da kazanacağı para belli oldu!

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu 'da teknik adam 'in sözleşme detayları belli oldu. Buna göre deneyimli teknik adam ilk sezon için 18 milyon lira kazanacak.


Kulübü, 'in yeni sözleşmesinin şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, deneyimli teknik adam ile 2+3 yıllık sözleşme imzaladı. Fatih Terim, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 18 milyon TL garanti ücret alacak. Tarafların bu iki sezonun ardından anlaşması halinde ise sözleşmenin 3 yıl uzatılma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000-TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

  1. 08.07.2019
  2. Güncelleme: 08.07.2019 20:00
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