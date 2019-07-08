İşte Galatasaray'ın gizli transferi! El yakan sözleşme | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da golcü arayışları sürüyor... Mbaye Diagne'nin yerine düşünülen Odion Ighalo için girişimde bulunan sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun Çin'de 7 milyon Euro kazandığı bilgisine ulaştı.

Nijeryalı golcüye 3.5 milyon Euro'luk bütçe ayıran Cimbom, Sabah'ta yer alan habere göre; 30 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. Ighalo'nun SH Shenhua kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GOLCÜ KİMLİĞİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Kariyeri boyunca FK Lyn, Udinese, Granada, Cesena FC, Watford, CC Yatai ve SH Shenhua formaları giyen Ighalo, profesyonel futbol yaşantısında 312 müsabakada boy gösterirken 128 gol 26 asistlik performans sergiledi.