Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı... 'İmparator ile sonsuza'

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabı Twitter'dan yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı... #İmparatorİleSonsuza"

1974'TE ADANA DEMİRSPOR'DAN TRANSFER OLDU

8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan Galatasaray'a futbolcu olarak transfer olan Terim, 1985'te futbolu bırakana kadar da Sarı Kırmızılı formayı giydi.

Fatih Terim'den paylaşım: "45 sene evvel bugün Galatasaray'a imzayı atarken aileme ve futbola adanmış bir hayatım vardı."