Drogba'dan flaş Melo paylaşımı! Emre Belözoğlu... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Drogba'dan flaş Melo paylaşımı! ...

Drogba'dan flaş Melo paylaşımı! Emre Belözoğlu...

'ın efsane futbolcularından , sarı-kırmızılı kulüpten takım arkadaşı olan 'nun kutladı. Drogba'nın paylaşımında seçtiği fotoğraf ise uzun süre konuşulacak cinsten...

, 'dan takım arkadaşı 'nun kutladı. Twitterdan Melo'nun ile birlikte olan görüntüsünü paylaşan Drogba, taraftarının tepkisini çekti.

İşte Drogba'nın o paylaşımı;

  1. 26.06.2019
  2. Güncelleme: 26.06.2019 18:11
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