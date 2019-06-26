Drogba'dan flaş Melo paylaşımı! Emre Belözoğlu...
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Didier Drogba, sarı-kırmızılı kulüpten takım arkadaşı olan Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı. Drogba'nın paylaşımında seçtiği fotoğraf ise uzun süre konuşulacak cinsten...
Didier Drogba, Galatasaray'dan takım arkadaşı Felipe Melo'nun doğum gününü kutladı. Twitterdan Melo'nun Emre Belözoğlu ile birlikte olan görüntüsünü paylaşan Drogba, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.
İşte Drogba'nın o paylaşımı;
- 26.06.2019
- Güncelleme: 26.06.2019 18:11
- Drogba'dan flaş Melo paylaşımı! Emre Belözoğlu...
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Drogba'dan flaş Melo paylaşımı! Emre Belözoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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