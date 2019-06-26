Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Melo göndermesi
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray eski oyuncusu Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı. Sosyal medyadan yapılan Melo paylaşımında kullanılan "Dil" emojisi Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'dan Melo paylaşımı geldi.
Eski Brezilyalı futbolcusu için sarı-kırmızılılar resmi Twitter hesabından doğum günü paylaşımında bulundu.
Galatasaray paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İyi ki doğdun Pitbull Melo! ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 26 Haziran 2019
Felipe Melo'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?
Admin: ?? pic.twitter.com/qsAQrxmeiK
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Galatasaray ayrıca paylaşımda taraftarlarına, "Felipe Melo'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?" sorusunu sordu.
Galatasaray Melo'yu anlatmak için "Dil" emojisi kullandı. Bu hareket sosyal medyada Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
- 26.06.2019
- Güncelleme: 26.06.2019 12:04
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