Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Melo göndermesi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'dan Melo paylaşımı geldi.

Eski Brezilyalı futbolcusu için sarı-kırmızılılar resmi Twitter hesabından doğum günü paylaşımında bulundu.

Galatasaray paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İyi ki doğdun Pitbull Melo! ??



Felipe Melo'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?



Admin: ?? pic.twitter.com/qsAQrxmeiK — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 26 Haziran 2019

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray ayrıca paylaşımda taraftarlarına, "Felipe Melo'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?" sorusunu sordu.

Galatasaray Melo'yu anlatmak için "Dil" emojisi kullandı. Bu hareket sosyal medyada Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.