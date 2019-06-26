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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'dan 'ye Melo göndermesi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Melo göndermesi

Spor Toto 'i şampiyon tamamlayan eski oyuncusu 'nun doğum gününü unutmadı. Sosyal medyadan yapılan Melo paylaşımında kullanılan "Dil" emojisi 'ye gönderme olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz sezon 'i şampiyon olarak tamamlayan 'dan Melo paylaşımı geldi.

Eski Brezilyalı futbolcusu için sarı-kırmızılılar resmi Twitter hesabından paylaşımında bulundu.

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Galatasaray paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray ayrıca paylaşımda taraftarlarına, "Felipe Melo'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?" sorusunu sordu.

Galatasaray Melo'yu anlatmak için "Dil" emojisi kullandı. Bu hareket sosyal medyada 'ye gönderme olarak yorumlandı.

  1. 26.06.2019
  2. Güncelleme: 26.06.2019 12:04
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