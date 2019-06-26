Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim'in "Bize çok şey katar" diyerek yönetime verdiği isim için girişimlere başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız isim Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan daha yakın...
26 Haziran 2019 Çarşamba 16:32
Güncelleme: 26.06.2019 17:07
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.
3 kulvarda da iddialı olabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim yönetime transfer listesini verdi.
Ekibiyle sık sık bir araya gelen tecrübeli teknik direktör, yeni transferlerin takıma katacağı değerin altını çiziyor.
Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.