Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim'in "Bize çok şey katar" diyerek yönetime verdiği isim için girişimlere başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız isim Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan daha yakın...

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:32 Güncelleme: 26.06.2019 17:07
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

3 kulvarda da iddialı olabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim yönetime transfer listesini verdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Ekibiyle sık sık bir araya gelen tecrübeli teknik direktör, yeni transferlerin takıma katacağı değerin altını çiziyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer!

Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.

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