Anka kuşu gibiyiz! – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Anka kuşu gibiyiz!

Anka kuşu gibiyiz!

Cengiz, “Seçime gidecek misiniz?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi

Başkan , 'a hizmet etmekten şeref duyduğunu söyledi. Cengiz, seçime gidip gitmeyecekleri sorusuna, "Gelişmeleri bekliyoruz. Küllerinden doğan Anka kuşu gibiyiz. Tacının tekrar alması için uğraş veren hizmetçileriz. Kişisel durumlarımızı ikinci plana atıyoruz. giden olaylar oldu. İlk düşüncemiz Galatasaray'a hizmet. Bu ruha hizmet. Sadece ona bakıyoruz. Galatasaray'ın yararına inandığımız her aksiyonu alırız" diye konuştu.
  1. 29.5.2019
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