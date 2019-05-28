Deniz Türüç'e Galatasaray'dan teklif var mı? Erol Bedir açıkladı
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bedir, adı başta Galatasaray olmak üzere İstanbul takımlarıyla anılan milli futbolcu Deniz Türüç'ün geleceğiyle ilgili de konuştu.
Erol Bedir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;
8-9 FUTBOLCUYA İHTİYACIMIZ VAR
"12 oyuncumuzla sözleşmemiz bitti. Yaş ortalamasını aşağıya çekmemiz gerekiyor. 29 yaşını geçen en fazla 2 oyuncu bulunduracağız. Sözleşmesi bitmiş oyuncularımızın en fazla 2-3 tanesiyle yola devam edeceğiz. Gelecek sezon için 8-9 futbolcuya ihtiyacımız var. Her mevkiide kaliteli futbolcular almak durumundayız. İlk olarak Bernard Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den aldık."
DENİZ İÇİN TEKLİF ALMADIK
Bedir, başta Galatasaray olmak üzere adı İstanbul takımlarıyla anılan Deniz Türüç ile ilgili "Medyada benim de bilmediğim birçok haber çıkıyor. Deniz Türkiye'de yerli oyuncular arasında tartışmasız transferde en çok konuşulacak olan ve Türkiye'de ve Avrupa'da her takımda oynayabilecek kalitede bir futbolcu. Deniz'i ve bizi mutlu edecek herhangi bir gelişme olursa teklifleri değerlendiririz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da dahil hiçbir kulüple görüşme gerçekleştirmedik. Ancak bence her kulüp Deniz'i transfer etmek istiyor.
- 28.05.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 3
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 3
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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''Daha güçlü döneceğiz''
Toplam 2
Yorum
oflu61 kara kara gözlerin yere deysin dizlerin akşam bize gelde trabzon görsün gozlerin
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