Deniz Türüç'e Galatasaray'dan teklif var mı? Erol Bedir açıkladı
28 Mayıs 2019, Salı
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'e 'dan teklif var mı? açıkladı

Deniz Türüç'e Galatasaray'dan teklif var mı? Erol Bedir açıkladı

Başkanı , sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bedir, adı başta olmak üzere takımlarıyla anılan milli futbolcu 'ün geleceğiyle ilgili de konuştu.

Erol Bedir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

8-9 FUTBOLCUYA İHTİYACIMIZ VAR

"12 oyuncumuzla sözleşmemiz bitti. Yaş ortalamasını aşağıya çekmemiz gerekiyor. 29 yaşını geçen en fazla 2 oyuncu bulunduracağız. Sözleşmesi bitmiş oyuncularımızın en fazla 2-3 tanesiyle yola devam edeceğiz. Gelecek sezon için 8-9 futbolcuya ihtiyacımız var. Her mevkiide kaliteli futbolcular almak durumundayız. İlk olarak Bernard Mensah'ın bonservisini 'den aldık."

DENİZ İÇİN TEKLİF ALMADIK

Bedir, başta olmak üzere adı takımlarıyla anılan ile ilgili "Medyada benim de bilmediğim birçok haber çıkıyor. Deniz 'de yerli oyuncular arasında tartışmasız transferde en çok konuşulacak olan ve Türkiye'de ve Avrupa'da her takımda oynayabilecek kalitede bir futbolcu. Deniz'i ve bizi mutlu edecek herhangi bir gelişme olursa teklifleri değerlendiririz. Galatasaray, ve da dahil hiçbir kulüple görüşme gerçekleştirmedik. Ancak bence her kulüp Deniz'i etmek istiyor.

Deniz Türüç'e teklif var mı? Erol Bedir açıkladı

  1. 28.05.2019
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