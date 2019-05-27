Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş saldırı ve hakaret sebebiyle PFDK'ya sevkedildi.
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş saldırı ve hakaret sebebiyle PFDK'ya sevkedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 18:26
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Hasan Şaş PFDK'ya sevkedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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