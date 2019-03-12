Fatih Terim Juventus Atletico Madrid maçı için İtalya'ya gitti
12 Mart 2019, Salı
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maçı için 'ya gitti

Fatih Terim Juventus Atletico Madrid maçı için İtalya'ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'un 'le yapacağı rövanş maçını izlemek için 'ya gitti.

- maçını izlemek için Torino'ya giden , önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Juventus - Atletico Madrid maçını izlemek için 'ya gitti.

Maç öncesi SKY Italia 'ya açıklamalarda bulunan Terim, hem eşleşme hem de İtalya'daki günleri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Juventus, turu geçmek için her şeyini verecek. mu? O, bu tip maçlar için yaratılmıştır. Sıra dışı bir futbolcu. Sahada elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu tip maçlarda oynamaya çok alışıktır."

"Çok iyi bir maç olmasını bekliyorum. Atletico Madrid, ilk maçta çok iyi oynayıp 2-0 ile avantajı yakaladı. Ama Juventus, Juventus'tur! Torino'da 'nin takımı her zaman savaşır."

"Juventus, son dönemde çok formda bir takım. Kendi evinde, taraftarıyla birlikte Atletico'ya karşı her şeyini ortaya koyacak."

"İtalya'da çok fazla güzel anım var ama hepsi 'yla ilgili. Milan ile ilgili güzel anılarım yok. İtalya benim ikinci evim. Bir gün geri döner miyim? Kim bilir."

  1. 12.03.2019
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