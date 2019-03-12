Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri, ilk 11'ler...
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Juventus evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak. Ronaldo ve arkadaşları yoluna devam etmek için İspanyol ekibi Atletico Madrid'i en az 3 farklı skorla yenmek sorunda... Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sadece deplasmanda Borussia Dortmund'a kaybeden Diego Simeone'nin öğrencileri ise turu İtalyan ekibine kaptırmamanın hesaplarını yapıyor... Peki Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı takibi FOTOMAC.COM.TR'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, Atletico Madrid'i konuk edecek. Serie A'da sezonu açık ara önde götüren Juventus ise zoru başararmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. İspanya'da oynanan ilk maçı 2-0'lık sonuçla kazanan La Liga devi, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarına karşı üstünlüğünü koruma çabasında.
Juventus - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?
12 Mart Salı akşamı TSİ 23:00'te oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect üyesi olmaları gerekiyor.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Ev sahibi ekipte Alex Sandro cezası nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kalbinde sorun tespit edilen Khedira'nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Barzagli, De Sciglio ve Douglas Costa bu maçta oynamayacak isimler.
Atletico'da ise Diego Costa ve Partey cezalı. Hernandez ve Filipe Luis ise sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalacaklar.
MUHTEMEL 11'LER:
Juventus: Szczesny, Cáceres, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Can, Pjanic, Matuidi, Cancelo, Mandzukic, Ronaldo
Atletico Madrid: Oblak, Arias, Giménez, Godín, Juanfran, Koke, Rodrigo, Ñíguez, Lemar, Griezmann, Morata
- 12.03.2019
- Güncelleme: 12.03.2019 11:58
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
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Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri, ilk 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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