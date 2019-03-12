Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri, ilk 11'ler...
12 Mart 2019, Salı
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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri, ilk 11'ler...

Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri, ilk 11'ler...

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde 'i ağırlayacak. Ronaldo ve arkadaşları yoluna devam etmek için İspanyol ekibi Atletico Madrid'i en az 3 farklı skorla yenmek sorunda... Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sadece deplasmanda Borussia Dortmund'a kaybeden 'nin öğrencileri ise turu İtalyan ekibine kaptırmamanın hesaplarını yapıyor... Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı takibi FOTOMAC.COM.TR'de...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında , 'i konuk edecek. Serie A'da sezonu açık ara önde götüren Juventus ise zoru başararmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. 'da oynanan ilk maçı 2-0'lık sonuçla kazanan La Liga devi, ve arkadaşlarına karşı üstünlüğünü koruma çabasında.

Juventus - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

12 Mart Salı akşamı TSİ 23:00'te oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect üyesi olmaları gerekiyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte Alex Sandro cezası nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kalbinde sorun tespit edilen Khedira'nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Barzagli, De Sciglio ve Douglas Costa bu maçta oynamayacak isimler.

Atletico'da ise Diego Costa ve Partey cezalı. Hernandez ve ise sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalacaklar.

MUHTEMEL 11'LER:

Juventus: Szczesny, Cáceres, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Can, Pjanic, Matuidi, Cancelo, Mandzukic, Ronaldo

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Giménez, Godín, Juanfran, Koke, Rodrigo, Ñíguez, Lemar, Griezmann, Morata

  1. 12.03.2019
  2. Güncelleme: 12.03.2019 11:58
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