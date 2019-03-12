Juventus Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yayın bilgileri, ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, Atletico Madrid'i konuk edecek. Serie A'da sezonu açık ara önde götüren Juventus ise zoru başararmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. İspanya'da oynanan ilk maçı 2-0'lık sonuçla kazanan La Liga devi, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarına karşı üstünlüğünü koruma çabasında.

Juventus - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

12 Mart Salı akşamı TSİ 23:00'te oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin beIN Connect üyesi olmaları gerekiyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte Alex Sandro cezası nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kalbinde sorun tespit edilen Khedira'nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Barzagli, De Sciglio ve Douglas Costa bu maçta oynamayacak isimler.

Atletico'da ise Diego Costa ve Partey cezalı. Hernandez ve Filipe Luis ise sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalacaklar.

MUHTEMEL 11'LER:

Juventus: Szczesny, Cáceres, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Can, Pjanic, Matuidi, Cancelo, Mandzukic, Ronaldo

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Giménez, Godín, Juanfran, Koke, Rodrigo, Ñíguez, Lemar, Griezmann, Morata