Rodrigues’in adalesi çekti – Fotomaç – 16 Aralık 2018
18 Mart 2019, Pazartesi
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’in adalesi çekti

Rodrigues’in adalesi çekti

'da deplasmanında yine bir sakatlık yaşandı.

'da deplasmanında yine bir sakatlık yaşandı. İlk yarıda hiçbir sorun yaşanmasa da Aslan ikinci devreye değişiklikle başladı. Arka adalesinde sertleşme olan Garry , yerini Selçuk'a bıraktı.

SAKAT SAYISI 4
Sarı-kırmızılılar'da Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda'dan oluşan sakatlık kervanına Garry Rodrigues de eklendi. Yeşil Burun Adalı yıldızın durumunun bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacağı açıklandı.

  1. 16.12.2018
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