Rodrigues’in adalesi çekti
Galatasaray'da Başakşehir deplasmanında yine bir sakatlık yaşandı.
Galatasaray'da Başakşehir deplasmanında yine bir sakatlık yaşandı. İlk yarıda hiçbir sorun yaşanmasa da Aslan ikinci devreye değişiklikle başladı. Arka adalesinde sertleşme olan Garry Rodrigues, yerini Selçuk'a bıraktı.
SAKAT SAYISI 4
Sarı-kırmızılılar'da Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Younes Belhanda'dan oluşan sakatlık kervanına Garry Rodrigues de eklendi. Yeşil Burun Adalı yıldızın durumunun bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacağı açıklandı.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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