Galatasara Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray, Lokomotif stadında son antrenmanını gerçekleştirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yönetiminde Galatasaraylı futbolcular, Lokomotif Moskova maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
İdmana Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik ve Sofiane Feghouli katıldı. Teknik ve taktik çalışma yapan futbolcuların moralinin yüksek olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Fatih Terim futbolcularla özel olarak ilgilendi. Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından teknik ve taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
- 27.11.2018 21:26
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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