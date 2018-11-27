Galatasara Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı
27 Kasım 2018, Salı
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Galatasara maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasara Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan Galatasaray, Lokomotif stadında son antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yönetiminde Galatasaraylı futbolcular, Lokomotif Moskova maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
İdmana Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, , , Garry Rodrigues, , , İsmail Çipe, Martin Linnes, , Badou Ndiaye, , Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik ve Sofiane Feghouli katıldı. Teknik ve taktik çalışma yapan futbolcuların moralinin yüksek olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Fatih Terim futbolcularla özel olarak ilgilendi. Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından teknik ve taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

  1. 27.11.2018 21:26
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