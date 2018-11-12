Galatasaray'a Emre Akbaba'dan iyi haber – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'a Emre Akbaba'dan iyi haber

    Galatasaray'a Emre Akbaba'dan iyi haber

    Galatasaray'da sakatlığı devam eden milli futbolcu Emre Akbaba ile sakatlık konusunda önemli bir gelişme yaşanıyor.

    Erzurum BB ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sol ayak baş parmak tarak kemiğinde kırık olan Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba'ya kapalı redüksiyon yöntemi ile müdahale yapılmıştı.

    Emre Akbaba'nın ayağının 30 Eylül tarihinden bu yana alçıda olduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılı oyuncunun 1.5 aydır ayağında olan alçının bu hafta çıkarılacağı öğrenildi. Alçısı çıkarılacak olan Emre Akbaba'nın güçlendirme çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacağı ve tedavisi devam edecek olan sarı kırmızılı futbolcunun Aralık ayının 2-3.haftasında takımla çalışmalara başlaması adına yoğun çaba harcandığı belirtildi.

    Galatasaray, Emre Akbaba'nın forma giymediği 8 maçta sadece ve 'u mağlup etmeyi başarmıştı. ( Arena)

    1. 12.11.2018 19:43
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