Galatasaray'a Emre Akbaba'dan iyi haber
Galatasaray'da sakatlığı devam eden milli futbolcu Emre Akbaba ile sakatlık konusunda önemli bir gelişme yaşanıyor.
Erzurum BB ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sol ayak baş parmak tarak kemiğinde kırık olan Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba'ya kapalı redüksiyon yöntemi ile müdahale yapılmıştı.
Emre Akbaba'nın ayağının 30 Eylül tarihinden bu yana alçıda olduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılı oyuncunun 1.5 aydır ayağında olan alçının bu hafta çıkarılacağı öğrenildi. Alçısı çıkarılacak olan Emre Akbaba'nın güçlendirme çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacağı ve tedavisi devam edecek olan sarı kırmızılı futbolcunun Aralık ayının 2-3.haftasında takımla çalışmalara başlaması adına yoğun çaba harcandığı belirtildi.
Galatasaray, Emre Akbaba'nın forma giymediği 8 maçta sadece Kayserispor ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. (Futbol Arena)
- 12.11.2018 19:43
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
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Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
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şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
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