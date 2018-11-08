Serdar Aziz'den yumruk açıklaması! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    'den yumruk açıklaması!

    Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!

    Aziz, derbi maçta 'nin genç futbolcusu 'ye yumruk attığı iddialarını reddetti.

    Aziz, derbi maçta 'nin genç futbolcusu 'ye yumruk attığı iddialarını reddetti. Olaylı derbinin ardından Fenerbahçe'nin başında bulunan , Anderlecht maçı öncesi düzenliği basın toplantısında önemli bir iddia ortaya attı: "Galatasaraylı , Yiğithan Güveli'yi itip yumruk atıyor. Görüntüler yalan söylemez."

    Galatasaray Haberleri: Serdar Aziz, Yiğithan Güveli'ye yumruk attı mı?

    Erwin Koeman, Anderlecht maçı öncesi Serdar Aziz'le ilgili bu iddiayı ortaya atarken Disiplin sevklerinde Serdar Aziz yer almamıştı. Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntülerde Serdar ile Yiğithan'ın diyaloğu da yer alıyordu.

    Erwin Koeman'ın bu sözleri sonrası Serdar Aziz, Hollandalı teknik adamın bu sözleri hakkında açıklama yaptı. Milli futbolcu, Yiğithan'a yumruk attığı iddiasını reddederken oyuncuyu koruma amaçlı yaptığı eylemin "saldırı" olarak nitelendirilmesinden oldukça rahatsız.
    Serdar Aziz, FutbolArena'ya, Fenerbahçeli Yiğthan Güveli ile yaşananları şöyle aktardı.

    "Olaylar sırasında Yiğihtan Güveli de geldi. Sevdiğim bir futbolcu ve insan. Ben de ensesinden tutup burada senin ne işin var. Geç içeri dedim ve ittim. Genç bir futbolcuyu koruma amaçlı bunu yaptım. Yumruk atmadım. Ayrıca maçtan sonra da konuştuk"

    1. 8.11.2018 15:30
    2. Güncelleme: 8.11.2018 15:32
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