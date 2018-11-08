Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Galatasaraylı Serdar Aziz, derbi maçta Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan Güveli'ye yumruk attığı iddialarını reddetti.
Galatasaraylı Serdar Aziz, derbi maçta Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan Güveli'ye yumruk attığı iddialarını reddetti. Olaylı derbinin ardından Fenerbahçe'nin başında bulunan Erwin Koeman, Anderlecht maçı öncesi düzenliği basın toplantısında önemli bir iddia ortaya attı: "Galatasaraylı Serdar Aziz, Yiğithan Güveli'yi itip yumruk atıyor. Görüntüler yalan söylemez."
Galatasaray Haberleri: Serdar Aziz, Yiğithan Güveli'ye yumruk attı mı?
Erwin Koeman, Anderlecht maçı öncesi Serdar Aziz'le ilgili bu iddiayı ortaya atarken TFF Disiplin sevklerinde Serdar Aziz yer almamıştı. Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntülerde Serdar ile Yiğithan'ın diyaloğu da yer alıyordu.
Erwin Koeman'ın bu sözleri sonrası Serdar Aziz, Hollandalı teknik adamın bu sözleri hakkında açıklama yaptı. Milli futbolcu, Yiğithan'a yumruk attığı iddiasını reddederken oyuncuyu koruma amaçlı yaptığı eylemin "saldırı" olarak nitelendirilmesinden oldukça rahatsız.
Serdar Aziz, FutbolArena'ya, Fenerbahçeli Yiğthan Güveli ile yaşananları şöyle aktardı.
"Olaylar sırasında Yiğihtan Güveli de geldi. Sevdiğim bir futbolcu ve insan. Ben de ensesinden tutup burada senin ne işin var. Geç içeri dedim ve ittim. Genç bir futbolcuyu koruma amaçlı bunu yaptım. Yumruk atmadım. Ayrıca maçtan sonra da konuştuk"
- 8.11.2018 15:30
- Güncelleme: 8.11.2018 15:32
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
Toplam 1
Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
Toplam 1
Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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