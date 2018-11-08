Galatasaraylı Serdar Aziz, derbi maçta Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan Güveli'ye yumruk attığı iddialarını reddetti. Olaylı derbinin ardından Fenerbahçe'nin başında bulunan Erwin Koeman, Anderlecht maçı öncesi düzenliği basın toplantısında önemli bir iddia ortaya attı: "Galatasaraylı Serdar Aziz, Yiğithan Güveli'yi itip yumruk atıyor. Görüntüler yalan söylemez."



Galatasaray Haberleri: Serdar Aziz, Yiğithan Güveli'ye yumruk attı mı?

Erwin Koeman, Anderlecht maçı öncesi Serdar Aziz'le ilgili bu iddiayı ortaya atarken TFF Disiplin sevklerinde Serdar Aziz yer almamıştı. Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntülerde Serdar ile Yiğithan'ın diyaloğu da yer alıyordu.

Erwin Koeman'ın bu sözleri sonrası Serdar Aziz, Hollandalı teknik adamın bu sözleri hakkında açıklama yaptı. Milli futbolcu, Yiğithan'a yumruk attığı iddiasını reddederken oyuncuyu koruma amaçlı yaptığı eylemin "saldırı" olarak nitelendirilmesinden oldukça rahatsız.

Serdar Aziz, FutbolArena'ya, Fenerbahçeli Yiğthan Güveli ile yaşananları şöyle aktardı.

"Olaylar sırasında Yiğihtan Güveli de geldi. Sevdiğim bir futbolcu ve insan. Ben de ensesinden tutup burada senin ne işin var. Geç içeri dedim ve ittim. Genç bir futbolcuyu koruma amaçlı bunu yaptım. Yumruk atmadım. Ayrıca maçtan sonra da konuştuk"