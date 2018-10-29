Galatasaray'da işler bir anda tersine döndü. Sakatlardan başını kaldıramayan sarı-kırmızılı ekip, 7 oyuncusundan yoksun çıktığı Malatyaspor deplasmanında tam anlamı ile dağıldı. Ev sahibi karşısında varlık gösteremeyen Aslan, 35. dakikada Mitchell Donald ile 66'da da Adem Büyük'ün penaltıdan attığı gollerle sahayı 2-0 mağlup terk etti. Galatasaray, liderliği 9. hafta sonunda Başakşehir'e kaptırdığı gibi üstüne de Fenerbahçe derbisi öncesinde iki oyuncusundan oldu.



ÜÇÜNCÜ SIRADA

İlk yarıda sarı kart gören Mariano cezalı duruma düşerken, Belhanda da 30. dakikada sakatlanarak yerini Ahmet'e bıraktı. Derbi öncesi Galatasaray'da eksik sayısı bir anda 9'a çıktı. Oyunun son bölümünde bastıran Cimbom'un Muğdat ile bir topu direkten döndü. Sinan'ın çıkmasının ardından Donk'un forvette görev yapması da gecenin akılda kalan detaylarındandı. Süper Lig'deki 3. yenilgisini Malatya'dan alan sarı-kırmızılılar bir anda kendisini 3. sırada buldu.



Savaş ÇORLU



DEPLASMANDA 3. MAĞLUBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki 3. mağlubiyetini yine dış sahada yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmanın 2'sini kazanırken, 3'ünü kaybetti. Deplasmanda MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u yenen Galatasaray, Trabzonspor, Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a ise mağlup oldu.

OZAK KABAK 3. KEZ PENALTIYA NEDEN OLDU

Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, Evkur Yeni Malatyaspor maçında bu sezon 3. kez penaltıya sebebiyet verdi. Genç futbolcunun, karşılaşmanın 63. dakikasında Adem Büyük'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya penaltı noktasını işaret etti. 66. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, topa ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. Ozan Kabak, bu sezon ligde Kasımpaşa ve Bursaspor ile oynanan müsabakalarda da birer kez penaltıya neden olmuştu.



YEDEK KULÜBESİNDE ALTYAPIDAN 4 OYUNCU

Galatasaray'ın yedek kulübesinde takımın altyapısında yetişen 4 futbolcu bulundu. Teknik direktör Fatih Terim, altyapıdan yetişen genç oyuncular Atalay Babacan, Recep Gül, Celil Yüksel ile Yunus Akgün'ü Evkur Yeni Malatyaspor maçında yedekler arasına aldı. Sarı-kırmızılı takımın diğer yedekleri ise İsmail Çipe, Maicon, Ahmet Çalık ve Muğdat Çelik oldu.

SELÇUK İNAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, bu sezon ilk kez bir resmi maça 11'de başladı. Selçuk İnan, bu sezon Süper Lig'deki MKE Ankaragücü, Göztepe ve Bursaspor, TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 müsabakalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Pereira'nın sağ kanattan kale alanı önüne çıkardığı topa Boutaib vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

18. dakikada Donk'un orta sahadan ceza sahası önüne kadar getirip vurduğu sert şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sağından az farkla kornere çıktı.

31. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında, kale sahası üzerinde topla buluşan Murat Akça'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

35. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Boutaib'in pasıyla ceza yayında topu alan Donald'ın ceza alanına girdiği andaki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

45+3. dakikada Selçuk İnan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı korner atışında Murat Akça ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera güçlükle çeldi, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

53. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Donk topla buluştu. Bu futbolcunun pasını attığı Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.

57. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Adem'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı çıktı.

63. dakikada Boutaib'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem, Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Adem'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 2-0.

68. dakikada Ömer'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Donk topu kafayla kale önüne doğru gönderdi. Muğdat'ın müsait durumda kafa vuruşunda kale direğinden dönen meşin yuvarlağı savunmada Boutaib uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

73. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Muğdat, meşin yuvarlağı Sinan'a gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Farnolle'den döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı.