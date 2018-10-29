Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, kimsenin canını yakacak, yanlış anlaşılacak veya sonradan pişman olacağı şeyler söylemek istemediğini belirtti.

Canının çok sıkkın olduğunu söyleyen Terim, şu ifadeleri kullandı:

"İçim yanıyor, hatta taşıyorum. Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Bir yandan elim kolum bağlı, 'Bari dilini serbest bırak.' diyorum, onu da bırakamıyorum. Ligin ilk gününden bugüne kadar kazandığımız veya kaybettiğimiz her maçtan sonra bir takım durum tespitleri yaptım. Hepsini alt alta yazdığımızda, zaten çok net görebilirsiniz neyin ne olduğunu. Bu tek başına sakatlık, fizik, konsantrasyon, form, profesyonellik, ruh eksikliği veya ne derseniz deyin, hiçbiri değil. Birlikte ve birbiri için oynayan 11'e ihtiyacım var."

"GALATASARAY'A YAKIŞIR OYNAMAMIZ LAZIM"

Sakat oyuncuların olduğunu ancak sahaya 11 kişiyle çıktıklarını hatırlatan Terim, "Ne yapalım? 15. dakikada başım dönüyor diyen oluyor. Galatasaray takımında kimse istemez sakat olsun. Eğer istemediğimiz halde sakatlık olursa, o formayı alacaksınız. 35 dakika bakıyoruz gole kadar, Belhanda'nın çıkışını da düşünecek olursak, yaptığımız hiçbir şey yok. Siz 1, 2, 3 metreden atamazsanız, zaten geriye düşersiniz. Bu sadece atamamak değil. Oyunumuzun daha çok baskılı olması lazım. Topun bizde olması lazım. Galatasaray'a yakışır oynamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜZÜNTÜM, TAHMİNİNİZDEN DAHA FAZLA"

Maçların kazanılıp kaybedilebileceğini anlatan Terim, günün derdinde olmadığını belirtti.

Terim, Galatasaray'ın kritik bir süreçten geçtiğine değinerek, "Doğru tehşimiz de var, buna itirazımız yok. Tehşimiz doğru ancak tedavi için hastanın da rızası gerekiyor. Galatasaray'ın maç skoru olarak, kaybetmesi veya kazanması değil, ben çok daha derin bir perspektifte baktığım için, çok üzülüyorum. Yoksa, 'Bir maçımız daha var. Avrupa'da maçımız var. Biz bunları çok gördük. Bu dalgalı denizlerde de limana gemiyi çok yanaştırdık.' der geçeriz. Üzüntüm, tahmininizden daha fazla." diye konuştu.

Fenerbahçe'yle derbi maça çıkacaklarını hatırlatan Terim, kendi saha ve seyircileri önünde çok güzel bir maç olacağını dile getirdi.

"BU SENENİN EN İDDİALI TAKIMI YİNE GALATASARAY OLACAKTIR"

Bir gazetecinin, 'Dördüncü Fatih Terim dönemi ve geldiğiniz her dönemde sıkıntılar yaşadınız. Sanki bu dönemde daha fazla. Bu sizin kaderiniz mi?" sorusu üzerine Terim, bundan daha doğal bir şey olmadığını vurguladı.

Kendisinin Galatasaraylı, kongre üyesi ve eski bir takım kaptanı olduğunu dile getiren Terim, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Benimle beraber problemleri çözmeyecek de kiminle çözecek. Ben hiç şikayetçi değilim. Tam tersi, tüm camiamızı birbirine nasıl yapıştırırız, onun derdindeyim. Bunların altından kalkarız. Gerekirse 1 seneyi feda ederiz. Bu senenin en iddialı takımı yine Galatasaray olacaktır. Kayıplardan sonra onun için dilime hakim olmaya çalıştığımı söylüyorum. Olay eksikler değil. Ben de isterim her mevkide 2-3 tane oyuncu. Rakiplerimizin derin kadrolarına bakıp, bazen hayıflanmamız olmuyor değil. Kimseyi suçlamıyorum. Suçu kendimde arıyorum. Dilime hakime olup, bir şey demek istemiyorum ama nasıl yapalım? UEFA'dan ceza yerken, ben de Galatasaraylıyım, benim de payım var, ötekinin de var. Ekonomik anlamda da bu şekilde gitmez. Bu problemler içerisinde Galatasaray çok da iyi gidiyor. Mevcut olan her yerde varız."