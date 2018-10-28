Derbi öncesi iki şok! Bir sakat bir cezalı - Galeri - Fotomaç
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Derbi öncesi iki şok! Bir sakat bir cezalı
Galatasaray, Malatyaspor maçında iki şok daha yaşadı. Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isimlerden biri sakatlanırken bir diğeri cezalı duruma düştü
28 Ekim 2018 Pazar, 19:07:41
Güncelleme: 19:08:53
Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Malatya'da geldi.
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Sarı-kırmızılı takımın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Belhanda sakatlandı.
Daha önce de kısa bir baş dönmesi geçiren Belhanda mücadelenin 28. dakikasında daha fazla oyuna devam edemedi. Sağlık görevlileriyle birlikte Belhanda kenara geldi.
Mücadelenin 30. dakikasında da oyuncu değişikliği geldi. Fatih Terim, Belhanda yerine Ahmet Çalık'ı oyuna aldı.
Galatasaray'da Mariano, gördüğü sarı kart sebebiyle Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.