Derbi öncesi iki şok! Bir sakat bir cezalı - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Derbi öncesi iki şok! Bir sakat bir cezalı

    Galatasaray, Malatyaspor maçında iki şok daha yaşadı. Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isimlerden biri sakatlanırken bir diğeri cezalı duruma düştü
    28 Ekim 2018 Pazar, 19:07:41 Güncelleme: 19:08:53
    Derbi öncesi iki şok! Bir sakat bir cezalı

    Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Malatya'da geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Derbi öncesi iki şok! Bir sakat bir cezalı

    Sarı-kırmızılı takımın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Belhanda sakatlandı.

    Derbi öncesi iki şok! Bir sakat bir cezalı

    Daha önce de kısa bir baş dönmesi geçiren Belhanda mücadelenin 28. dakikasında daha fazla oyuna devam edemedi. Sağlık görevlileriyle birlikte Belhanda kenara geldi.

    Derbi öncesi iki şok! Bir sakat bir cezalı

    Mücadelenin 30. dakikasında da oyuncu değişikliği geldi. Fatih Terim, Belhanda yerine Ahmet Çalık'ı oyuna aldı.

    Derbi öncesi iki şok! Bir sakat bir cezalı

    Galatasaray'da Mariano, gördüğü sarı kart sebebiyle Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

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