Derbi öncesi iki şok! Bir sakat bir cezalı

Galatasaray, Malatyaspor maçında iki şok daha yaşadı. Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isimlerden biri sakatlanırken bir diğeri cezalı duruma düştü

28 Ekim 2018 Pazar, 19:07:41 Güncelleme: 19:08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





