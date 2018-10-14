Akbaba’nın hedefi Aralık – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Akbaba’nın hedefi Aralık

    Akbaba’nın hedefi Aralık

    Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme hayaliyle yanıp tutuşan Emre Akbaba şok bir sakatlık yaşamıştı.

    Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme hayaliyle yanıp tutuşan Emre Akbaba şok bir sakatlık yaşamıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde 11 Aralık'ta Stadı'nda oynanacak Porto karşılaşmasına yetişmeye çalışıyor. Emre grubun son maçında sarı-kırmızılı formayı giymek için tedavisini yoğun şekilde sürdürüyor.

    1. 14.10.2018
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