Akbaba’nın hedefi Aralık
Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme hayaliyle yanıp tutuşan Emre Akbaba şok bir sakatlık yaşamıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme hayaliyle yanıp tutuşan Emre Akbaba şok bir sakatlık yaşamıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde 11 Aralık'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Porto karşılaşmasına yetişmeye çalışıyor. Emre grubun son maçında sarı-kırmızılı formayı giymek için tedavisini yoğun şekilde sürdürüyor.
- 14.10.2018
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