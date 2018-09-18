Lokomotiv maçı öncesi sürprizi Abdurrahim Albayrak açıkladı
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuştu.
Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi maceralarının başlamasından önce şu sözleri kullandı;
''STADYUM SARI KIRMIZI IŞIKLARLA DONATILDI"
"Şampiyonlar Ligi'ni çok özledik. Müziğini, bayrağını özlemişiz. Bütün Galatasaray taraftarlarına hayırlı olmasını diliyorum. Bütün taraftarlarımızı Türk Telekom'a bekliyorum. Stadyumumuz yarın için sarı ve kırmızı ışıklarla donatıldı."
''HOCA BENİ SAKİNLEŞTİRİYOR''
"Çok heyecanlıyım. Hoca beni sakinleştiriyor. Muhteşem taraftarlar ile birlikte 90 dakika susmamamız gerekiyor. Taraftarıyla birlikte Galatasaray'ın neler yapabileceğini tüm dünya gördü. Ben dahil kimseye susmak yok."
''NE OLURSUNUZ BIRAKMAYIN''
Taraftarlardan rica ediyorum. Ne olursunuz bizi yalnız bırakmayın. Sonra pişman olabilirler...
- 18.9.2018 10:27
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Lokomotiv maçı öncesi sürprizi Abdurrahim Albayrak açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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