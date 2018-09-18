Lokomotiv maçı öncesi sürprizi Abdurrahim Albayrak açıkladı – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Lokomotiv maçı öncesi sürprizi Abdurrahim Albayrak açıkladı

    Lokomotiv maçı öncesi sürprizi Abdurrahim Albayrak açıkladı

    Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuştu.

    Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi maceralarının başlamasından önce şu sözleri kullandı;

    ''STADYUM SARI KIRMIZI IŞIKLARLA DONATILDI"

    "Şampiyonlar Ligi'ni çok özledik. Müziğini, bayrağını özlemişiz. Bütün Galatasaray taraftarlarına hayırlı olmasını diliyorum. Bütün taraftarlarımızı Türk Telekom'a bekliyorum. Stadyumumuz yarın için sarı ve kırmızı ışıklarla donatıldı."



    ''HOCA BENİ SAKİNLEŞTİRİYOR''

    "Çok heyecanlıyım. Hoca beni sakinleştiriyor. Muhteşem taraftarlar ile birlikte 90 dakika susmamamız gerekiyor. Taraftarıyla birlikte Galatasaray'ın neler yapabileceğini tüm dünya gördü. Ben dahil kimseye susmak yok."

    ''NE OLURSUNUZ BIRAKMAYIN''

    Taraftarlardan rica ediyorum. Ne olursunuz bizi yalnız bırakmayın. Sonra pişman olabilirler...

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    1. 18.9.2018 10:27
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