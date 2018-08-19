İbre yine Eren’de – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    İbre yine Eren’de

    İbre yine Eren’de
    , 11'ini büyük ölçüde belirledi. Forvette son anda bir değişiklik olmazsa yine Eren Derdiyok yer alacak. Formsuz Bafetimbi Gomis kulübede oturacak. Sakatlanan Rodrigues'in yerine Feghouli görev yapacak. Yeni transfer Onyekuru da ilk onbirde forma giyecek.
    1. 19.8.2018
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