Ada’ya çıkarma!

Kadrosuna henüz beklenen takviyeleri yapamayan Galatasaray'ın gözü kulağı İngiltere'de... Ada'da transfer dönemi dün itibarıyla tamamlandı ve Jason Denayer ile Badou Ndiaye hiçbir takım ile anlaşamadı. Galatasaray iki oyuncuyu da kiralamak için yoğun görüşmeler yapmış ancak Manchester City ve Stoke City'yi aşamamıştı. Kiralama teklifini kabul etmeyen Manchester, Belçikalı stoper için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etmişti. Stoke City ise Ndiaye için yüksek bir kiralama ücreti belirlemişti



KOZLAR BU KEZ CİMBOM'UN ELİNDE

İngiltere'de yaz transfer döneminin kapanmasıyla kozlar Galatasaray'ın eline geçti. Zira Guardiola, Denayer'ı gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor. Genç savunmacı da Galatasaray dışındaki seçeneklere sıcak bakmadığını bildirdi. Ndiaye de bir alt ligde oynamaktansa Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin planlarını yapıyor. İki oyuncu için yeniden harekete geçme kararı alan yönetimin, iki kulüpten görüşme için randevu istediği ve bu kez transferleri bitirmeye kararlı olduğu öğrenildi.

GALATASARAY AŞIĞI

Galatasaray sevgisiyle bilinen Denayer, İstanbul'a gelmek için yeni tüm şartları zorluyor. Belçikalı oyuncu, iki sezonda 50 maçta Galatasaray forması giydi ve 4 asist yaptı. Taraftarlar da Denayer'ın alınmasını çok istiyor.



ATOM KARINCA

Galatasaray forması ile 16 karşılaşmada 1385 dakika süre alan Badou Ndiaye bu süreçte takımı adına 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Orta sahadaki bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile herkesin takdirini kazandı.