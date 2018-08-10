Ada’ya çıkarma! – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Ada’ya çıkarma!

    Ada’ya çıkarma!

    Sarı-kırmızılı ekibin, eski oyuncuları Denayer ve Ndiaye kulüplerinde kaldı. Daha önce kiralama teklifini geri çeviren Manchester ve ile yeniden masaya oturulacak

    Kadrosuna henüz beklenen takviyeleri yapamayan 'ın gözü kulağı 'de... Ada'da dönemi dün itibarıyla tamamlandı ve ile Badou Ndiaye hiçbir takım ile anlaşamadı. Galatasaray iki oyuncuyu da kiralamak için yoğun görüşmeler yapmış ancak ve 'yi aşamamıştı. Kiralama teklifini kabul etmeyen Manchester, Belçikalı stoper için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etmişti. Stoke City ise Ndiaye için yüksek bir kiralama ücreti belirlemişti

    KOZLAR BU KEZ CİMBOM'UN ELİNDE
    İngiltere'de yaz transfer döneminin kapanmasıyla Galatasaray'ın eline geçti. Zira Guardiola, Denayer'ı gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor. Genç savunmacı da Galatasaray dışındaki seçeneklere sıcak bakmadığını bildirdi. Ndiaye de bir alt ligde oynamaktansa Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin planlarını yapıyor. İki oyuncu için yeniden harekete geçme kararı alan yönetimin, iki kulüpten görüşme için randevu istediği ve bu kez transferleri bitirmeye kararlı olduğu öğrenildi.

    GALATASARAY AŞIĞI
    Galatasaray sevgisiyle bilinen Denayer, 'a gelmek için yeni tüm şartları zorluyor. Belçikalı oyuncu, iki sezonda 50 maçta Galatasaray forması giydi ve 4 asist yaptı. Taraftarlar da Denayer'ın alınmasını çok istiyor.

    ATOM KARINCA
    Galatasaray forması ile 16 karşılaşmada 1385 dakika süre alan Badou Ndiaye bu süreçte takımı adına 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Orta sahadaki bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile herkesin takdirini kazandı.

    1. 10.8.2018
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