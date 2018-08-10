Ada’ya çıkarma!
Sarı-kırmızılı ekibin, eski oyuncuları Denayer ve Ndiaye kulüplerinde kaldı. Daha önce kiralama teklifini geri çeviren Manchester ve Stoke City ile yeniden masaya oturulacak
Kadrosuna henüz beklenen takviyeleri yapamayan Galatasaray'ın gözü kulağı İngiltere'de... Ada'da transfer dönemi dün itibarıyla tamamlandı ve Jason Denayer ile Badou Ndiaye hiçbir takım ile anlaşamadı. Galatasaray iki oyuncuyu da kiralamak için yoğun görüşmeler yapmış ancak Manchester City ve Stoke City'yi aşamamıştı. Kiralama teklifini kabul etmeyen Manchester, Belçikalı stoper için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etmişti. Stoke City ise Ndiaye için yüksek bir kiralama ücreti belirlemişti
KOZLAR BU KEZ CİMBOM'UN ELİNDE
İngiltere'de yaz transfer döneminin kapanmasıyla kozlar Galatasaray'ın eline geçti. Zira Guardiola, Denayer'ı gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor. Genç savunmacı da Galatasaray dışındaki seçeneklere sıcak bakmadığını bildirdi. Ndiaye de bir alt ligde oynamaktansa Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin planlarını yapıyor. İki oyuncu için yeniden harekete geçme kararı alan yönetimin, iki kulüpten görüşme için randevu istediği ve bu kez transferleri bitirmeye kararlı olduğu öğrenildi.
GALATASARAY AŞIĞI
Galatasaray sevgisiyle bilinen Denayer, İstanbul'a gelmek için yeni tüm şartları zorluyor. Belçikalı oyuncu, iki sezonda 50 maçta Galatasaray forması giydi ve 4 asist yaptı. Taraftarlar da Denayer'ın alınmasını çok istiyor.
ATOM KARINCA
Galatasaray forması ile 16 karşılaşmada 1385 dakika süre alan Badou Ndiaye bu süreçte takımı adına 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Orta sahadaki bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile herkesin takdirini kazandı.
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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