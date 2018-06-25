Cristiano Ronaldo frikik atmayı Cesar Pretes'ten öğrenmiş – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    frikik atmayı Cesar Pretes'ten öğrenmiş

    Cristiano Ronaldo frikik atmayı Cesar Pretes'ten öğrenmiş

    Eski G.Saraylı , Ronaldo’nun serbest vuruştan önce kendisi gibi durduğunu belirterek, “Sporting’de ona nasıl frikik attığımı göstermiştim” dedi.

    Futbolculuk zamanında birçok frikik golü atan , Goal'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Ben Sporting'deyken Ronaldo genç takımdaydı. Antrenman sonlarında bir süre birlikte frikik çalışıyorduk. Eşim bana, Ronaldo'nun serbest vuruştan önce aynı benim gibi durduğumu söyledi. Ama bunu ona öğreten ben değilim. Ben sadece ona nasıl frikik attığımı gösterdim. Ronaldo, bir defasında bana 'Bir gün dünyanın en iyi olacağım dostum' demişti."

    2003-04 sezonunda G.Saray'da forma giyen Cesar Prates, frikik atışlarındaki başarısı ile dikkat çekmişti.
    1. 25.6.2018
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