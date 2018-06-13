Galatasaray'a Miranda'dan kötü haber – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    'a 'dan kötü haber

    Galatasaray'a Miranda'dan kötü haber

    Adı G.Saray'la dedikodularına karışan İnter'li futbolcu hakkında İtalyan basını yeni bir iddia ortaya attı.

    Adı G.Saray'la dedikodularına karışan İnter'li futbolcu hakkında İtalyan basını yeni bir iddia ortaya attı. İnter'in hocası Spaletti'nin geçen sezon 31 maçta görev verdiği Miranda ile 40 karşılaşmada oynattığı Skriniar'ın performansından çok memnun olduğu ve bırakmayı düşünmediği bildirildi.

    SEMİH KAYA ÇOK MUTLU
    Öte yandan Şampiyonlar Ligi kadrosunda altyapıdan yetişen oyuncu yazmak zorunda olan , 'yı kadrosuna katmayı düşünüyordu. Fakat sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki defans oyuncusu için herhangi bir teklif iletmediği bildirildi. Semih'in de kariyerine Avrupa'da devam ettiği için mutlu olduğu öğrenildi.
    1. 13.6.2018
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