Galatasaray'a Miranda'dan kötü haber
Adı G.Saray'la transfer dedikodularına karışan İnter'li futbolcu Miranda hakkında İtalyan basını yeni bir iddia ortaya attı.
SEMİH KAYA ÇOK MUTLU
Öte yandan Şampiyonlar Ligi kadrosunda altyapıdan yetişen oyuncu yazmak zorunda olan Galatasaray, Semih Kaya'yı kadrosuna katmayı düşünüyordu. Fakat sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki defans oyuncusu için herhangi bir teklif iletmediği bildirildi. Semih'in de kariyerine Avrupa'da devam ettiği için mutlu olduğu öğrenildi.
- 13.6.2018
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
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