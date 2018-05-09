Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray Kulübü Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-kırmızılı kulübün borcu açıklandı. Toplam borç-alacak farkı 1 milyar 109 milyon TL olarak açıklandı.
- 9.5.2018 14:46
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor
Toplam 1
Yorum
hamza hamza Başkanım BJK hisseleri aldık,battık sesimizi duyun artık
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Adım adım Galatasaray'a
Toplam 1
Yorum
Acaba Değermi? Tolga ve Sunandan iyi değil. Bizdekiler daha az mac yaptı daha çok faydalı oldu.
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En golcü defans Beşiktaş'ta!
Toplam 2
Yorum
anonim seneye marceloda geri getirilip pepee-marcelo ikilisi ile devam edilmeli
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