Bild'e göre Emre Mor Galatasaray'da – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bild'e göre Emre Mor 'da

    Bild'e göre Emre Mor <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da

    Celta Vigo'da yeniden kadro dışı bırakılan Emre Mor'un sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, genç futbolcunun geleceğiyle ilgili Alman basınında Galatasaray iddiası ortaya atıldı.

    1. 3.5.2018 12:23
    2. Güncelleme: 3.5.2018 12:38
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