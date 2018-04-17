Favori Cimbom – Fotomaç – 17 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Favori Cimbom

    Favori Cimbom

    'de , 'i yenerek yeniden favori haline geldi.

    'de , 'i yenerek yeniden favori haline geldi. İddaa Risk Yönetimi, Aslan'ın bu galibiyetinin ardından şampiyonluk oranlarını da değiştirdi. G.Saray'ın 2.30'luk eski oranı 1.85'i indi. , 3.90'dan 2.85'e geldi. 'in oranı 2.00'den 3.30'a çıktı. F.Bahçe'nin 8.75'lik oranı aynı kaldı.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Favori Cimbom haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN