Mekanın sahibi geldi!
Sarı-kırmızılılar, haftanın en kritik maçında Başakşehir’i Mariano ve Adebayor’un (KK) attığı gollerle geçip yeniden zirveye kuruldu
RÖVANŞI ALDI
Evinde aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini ekleyen ve Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 17'ye (16G/1B) çıkaran Galatasaray, ayrıca Başakşehir karşısında 5 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Aslan, ligde Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı 15 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı (6B/9M) ve büyük maçlarda aldığı kötü sonuçlara da son verdi.
ZİRVE ALEV ALDI
Bu sezon ligde kıran kırana şampiyonluk mücadelesi sürürken dün akşam Galatasaray'ın kazanmasıyla 4 takım arasındaki fark 3'e düştü. 60 puana ulaşan Galatasaray ilk sırada yer alırken 59 puanı bulunan Beşiktaş averajla Başakşehir'in üzerinde yer aldı. Fenerbahçe de 3 puan farkla 4. sırada...
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:54
-
Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
-
Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
-
Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
Mekanın sahibi geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.