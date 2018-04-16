Mekanın sahibi geldi! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Mekanın sahibi geldi!

    Mekanın sahibi geldi!

    Sarı-kırmızılılar, haftanın en kritik maçında ’i Mariano ve Adebayor’un (KK) attığı gollerle geçip yeniden zirveye kuruldu

    Geçtiğimiz hafta mağlubiyetiyle yıkılan , galibiyetiyle hayata döndü: 2-0. Tüm 'nin nefesini tutarak izlediği karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta dengeyi bozan gol 60. dakikada Mariano'dan geldi. Sarı-kırmızılı ekip taraftarının desteğiyle yüklenirken ikinci golü ise kornerden buldu. Defansta oluşan karambolde Adebayor'a çarpan top ağlara gitti ve Galatasaray zorlu maçtan galibiyetle ayrıldı. Bir hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna kavuşan ve şampiyonluğu ne kadar istediğini bir kez daha gösteren Cimbom ilk yarıdaki yenilginin de rövanşını aldı.

    RÖVANŞI ALDI
    Evinde aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini ekleyen ve Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 17'ye (16G/1B) çıkaran Galatasaray, ayrıca Başakşehir karşısında 5 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Aslan, ligde Başakşehir, ve 'ye karşı 15 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı (6B/9M) ve büyük maçlarda aldığı kötü sonuçlara da son verdi.

    ZİRVE ALEV ALDI
    Bu sezon ligde kıran kırana şampiyonluk mücadelesi sürürken dün akşam Galatasaray'ın kazanmasıyla 4 takım arasındaki fark 3'e düştü. 60 puana ulaşan Galatasaray ilk sırada yer alırken 59 puanı bulunan Beşiktaş averajla Başakşehir'in üzerinde yer aldı. Fenerbahçe de 3 puan farkla 4. sırada...
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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