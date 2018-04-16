Fatih Terim: "Zirveyi bırakmayız!"
“Futbolcularımız 3 puan için savaştı. Şampiyonluk yarışında çok kritik bir galibiyet aldık ve zirveye çıktık. Artık liderliği kaptırmaya niyetimiz yok”
TARAFTARA TEŞEKKÜR
İmparator, sözlerini şöyle tamamladı: "Sahada ter döken herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Futbolcularımız 3 puan için savaştı ve zirveye tekrar kaptı. İnanıyorum ki, bu yerimizi koruyup, sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız. Taraftarlarımız da her zamanki gibi bugün de (dün) harikaydı. Onlara çok teşekkür ediyorum."
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:15
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Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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