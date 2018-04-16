Fatih Terim: "Zirveyi bırakmayız!" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    : "Zirveyi bırakmayız!"

    Fatih Terim: "Zirveyi bırakmayız!"

    “Futbolcularımız 3 puan için savaştı. Şampiyonluk yarışında çok kritik bir galibiyet aldık ve zirveye çıktık. Artık liderliği kaptırmaya niyetimiz yok”

    Galatasaray Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. maçının çok kritik olduğunu belirterek sözlerine başlayan Terim, "Başlangıç düdüğüyle birlikte oyunun kontrolü bizim elimizdeydi. İlk yarıda rakibimiz kontra ataklarla pozisyon bulmak istedi. Ancak buna izin vermedik. Biz de 3. bölgede yüksek pas yüzdesiyle oynamamıza rağmen tehlikeli sayılacak pozisyonumuz azdı. Ancak ikinci 45'te baskıların karşılığını aldık ve her şey istediğimiz gibi oldu" ifadelerini kullandı.

    TARAFTARA TEŞEKKÜR
    İmparator, sözlerini şöyle tamamladı: "Sahada ter döken herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Futbolcularımız 3 puan için savaştı ve zirveye tekrar kaptı. İnanıyorum ki, bu yerimizi koruyup, sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız. Taraftarlarımız da her zamanki gibi bugün de (dün) harikaydı. Onlara çok teşekkür ediyorum."
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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