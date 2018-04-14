Galatasaray ile M.Başakşehir 20. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray, son 7 maçta bir kez kazandı

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.