Galatasaray ile M.Başakşehir 20. randevuda
Geride kalan lig maçlarından 9'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını turuncu-lacivertliler kazandı. Medipol Başakşehir, rakibiyle yaptığı son 7 lig maçında bir kez yenildi. Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine bir kez mağlup oldu
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi.
Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.
Galatasaray'ın sahasındaki maçlar
Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.
Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.
Galatasaray, son 7 maçta bir kez kazandı
Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi.
İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:18
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Toplam 7
Yorum
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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