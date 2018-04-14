Galatasaray ile M.Başakşehir 20. randevuda – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    ile M.Başakşehir 20. randevuda

    Galatasaray ile M.Başakşehir 20. randevuda

    Geride kalan lig maçlarından 9'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını turuncu-lacivertliler kazandı. , rakibiyle yaptığı son 7 lig maçında bir kez yenildi. , ev sahibi olduğu maçlarda rakibine bir kez mağlup oldu

    ile , 'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.

    Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

    Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi.

    Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

    Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

    Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

    Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu.

    Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

    Galatasaray, son 7 maçta bir kez kazandı

    Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi.

    İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:18
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