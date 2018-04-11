Bafetimbi Gomis Galatasaraylıları mest etti – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Bafetimbi Galatasaraylıları mest etti

    Bafetimbi <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> Galatasaraylıları mest etti

    Sarı-kırmızılı kulüpte yılın futbolcusu seçilen Bafetimbi , herkesi mest eden bir konuşma yaptı

    Bu sezon attığı gollerle kalplerde taht kuran Bafetimbi , 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende ödülü Başkan 'in elinden alan Fransız golcü, "'da gerçekten çok mutluyum. Buraya geldikten sonra hep mükemmel şeyler oluyor bu ödül de onlardan biri" ifadesini kullandı. 'ın büyük bir aile olduğunu ve kendisinin de bu ailenin parçası olduğunu kaydeden , "Unutmamak gerekir ki hiçbir oyuncu 'dan daha büyük değil. Takım arkadaşlarım ve hocamızın da bu ödülde başarısı var. Ben bu ödülü takım adına alıyorum. karşılaşmasında göründüğü gibi Galatasaray büyük olmazsa, ben de büyük olamıyorum" dedi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
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