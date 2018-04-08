İşte Galatasaray'ın yeni sezon giyeceği formalar – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    İşte 'ın yeni sezon giyeceği formalar

    İşte <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın yeni sezon giyeceği formalar

    Forma piyasası gelecek sezona dair sızıntılarla giderek hareketlenirken Galatasaray'ın yeni formaları hakkındaki bilgi akışı da oldukça hızlandı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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