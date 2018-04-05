Tek adresi Florya

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Emre Akbaba'nın daha önce TT Stadı'nın önünde Galatasaray formasıyla çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya düşmüştü. Tam da bu görüntülerin üzerine bir de Emre'nin ablasının Galatasaray Lisesi'nde Fransız öğretmeni olduğu iddiaları gündeme gelince, ezeli rakipler devreden çıktı. Emre ya Galatasaray'da oynayacak ya da Alanyaspor'da kalacak. Terim, 10 numara mevkiinde oynayan futbolcuyu gelecek yıl takımında görmek istiyor.



Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Emre bu sezon ligde 25 maçta forma giydi, 9 gol atıp, 7 de asist yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.



25 yaşındaki futbolcunun Alanya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.