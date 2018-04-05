Tek adresi Florya
Emre Akbaba için Fenerbahçe ve Beşiktaş devreden çıktı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Emre Akbaba'nın daha önce TT Stadı'nın önünde Galatasaray formasıyla çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya düşmüştü. Tam da bu görüntülerin üzerine bir de Emre'nin ablasının Galatasaray Lisesi'nde Fransız öğretmeni olduğu iddiaları gündeme gelince, ezeli rakipler devreden çıktı. Emre ya Galatasaray'da oynayacak ya da Alanyaspor'da kalacak. Terim, 10 numara mevkiinde oynayan futbolcuyu gelecek yıl takımında görmek istiyor.
Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Emre bu sezon ligde 25 maçta forma giydi, 9 gol atıp, 7 de asist yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.
25 yaşındaki futbolcunun Alanya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:12
-
Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
-
Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
-
"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
Tek adresi Florya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.