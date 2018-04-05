Tek adresi Florya – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Tek adresi Florya

    Tek adresi Florya

    Emre Akbaba için ve devreden çıktı

    ve 'ın da istediği Emre Akbaba'nın daha önce TT Stadı'nın önünde formasıyla çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya düşmüştü. Tam da bu görüntülerin üzerine bir de Emre'nin ablasının Galatasaray Lisesi'nde Fransız öğretmeni olduğu iddiaları gündeme gelince, ezeli rakipler devreden çıktı. Emre ya Galatasaray'da oynayacak ya da 'da kalacak. Terim, 10 numara mevkiinde oynayan futbolcuyu gelecek yıl takımında görmek istiyor.

    Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Emre bu sezon ligde 25 maçta forma giydi, 9 gol atıp, 7 de asist yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

    25 yaşındaki futbolcunun Alanya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:12
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